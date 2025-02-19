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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يمنح مهلة 15 يومًا لمخبز غير ملتزم باشتراطات السلامة

محافظ أسوان يمنح
محافظ أسوان يمنح مهلة 15 يومًا لمخبز غير ملتزم باشتراطات
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وجه اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان بمنح مهلة 15 يوماً ليتم توفيق أوضاع المخبز ، و تلافي كافة الملاحظات، وفى حالة عدم الإلتزام يتم الإغلاق الفورى له حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

محافظ أسوان يعطي مهلة 15 يومًا لمخبز غير ملتزم باشتراطات السلامة

جاء ذلك أثناء افتتاح المحافظ لمعرض " أهلاً رمضان" بمركز كوم أمبو، وتفقده للمخبز الملحق بالمعرض الدائم لاحظ عدم إلتزام المخبز بإشتراطات السلامة الصحية ، والنظافة العامة.

ضرورة المرور المفاجئ و الدورى على كافة الأنشطة التجارية

وشدد محافظ أسوان على المسئولين بمديرية التموين بضرورة المرور المفاجئ و الدوري على كافة الأنشطة التجارية من المخابز ومحلات الجزارة والسوبر والهايبر ماركت ، والصيدليات من أجل التأكد من صلاحية وجودة المنتجات والسلع من المعروضات المختلفة.

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