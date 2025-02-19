محافظ أسوان يمنح مهلة 15 يومًا لمخبز غير ملتزم باشتراطات السلامة

وجه اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان بمنح مهلة 15 يوماً ليتم توفيق أوضاع المخبز ، و تلافي كافة الملاحظات، وفى حالة عدم الإلتزام يتم الإغلاق الفورى له حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
جاء ذلك أثناء افتتاح المحافظ لمعرض " أهلاً رمضان" بمركز كوم أمبو، وتفقده للمخبز الملحق بالمعرض الدائم لاحظ عدم إلتزام المخبز بإشتراطات السلامة الصحية ، والنظافة العامة.
ضرورة المرور المفاجئ و الدورى على كافة الأنشطة التجارية
وشدد محافظ أسوان على المسئولين بمديرية التموين بضرورة المرور المفاجئ و الدوري على كافة الأنشطة التجارية من المخابز ومحلات الجزارة والسوبر والهايبر ماركت ، والصيدليات من أجل التأكد من صلاحية وجودة المنتجات والسلع من المعروضات المختلفة.