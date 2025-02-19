بعد إقامة جبرية.. القضايا النفسية على الشاشة الفضية.. ماجدة خير الله: الدراما المصرية جرس إنذار للأزمات والمرض النفسي

تعد الدراما دائماً جرس إنذار لكل الأحداث والقضايا التي تطرأ علي المجتمع المصري، حيث ركزت خلال الفترة الماضية على تناول الأمراض العقلية؛ والاضطرابات النفسية التي فرضت نفسها وبقوة علي مائدة الدراما المصرية وكان أحدثها مسلسل "إقامة جبرية " الذي أحدث ضجة كبيرة بعد عرضه وحقق ردود أفعال واسعة.

“البوابة نيوز” ألقت الضوء على الأعمال التي تناولت الأمراض النفسية؛ وهل ساهمت بالفعل في عرضها والوصول إلي حلول للعلاج؟

إقامة جبرية

يدور المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب ، ويتحدث عن حياة سلمي التي تقوم بتجسيدها الفنانة هنا الزاهد وهي مريضة نفسية تعاني من حدوث بعض من الاضطرابات النفسية مما يؤدي إلي خلل في حياتها من خلال ذلك تقرر قتل أي شئ يعترض طريقها حتي أقرب الناس لها وقامت بقتل زوجها ثم بترت بعدها قدم خطيبها وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً بعد عرضه وحقق ردود أفعال واسعة بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، عايدة رياض تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

السفاح

تدور الأحداث حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات ومريض نفسي يعاني خللاً كبيراً جعله يؤذي نفسه ويقتل الآخرين حتى أقرب الناس له من دون أسباب معروفة بطولة أحمد فهمي ، باسم سمرة، ركين سعد ، صلاح عبد الله ، ومجموعة من الفنانين إخراج هادي الباجوري.

تلت التلاتة

يدور المسلسل في إطار درامي تشويقي حيث يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة وتجسد النجمة غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل 3 أدوار وهي : صاحبة شركة عقارات وكاتبة روائية وفاشون ديزاينر، وتتناول الأحداث جانبا من حياة المرضى النفسيين وكيف يصابون بالمرض النفسي بطولة غادة عبد الرازق ، ليلي أحمد زاهر، مي سليم ، صلاح عبد الله ومجموعة من النجوم إخراج حسن حسني.

حدوتة مرة

يدور العمل في إطار درامي تراجيدي حيث تدور أحداث المسلسل حول امرأة تُدعى مرة تعيش مأساة عائلية تهدد حياتها المستقبلية حيث تتعرض إلي أزمة نفسية جديدة ومختلفة وهي أزمة الانفصام العاطفي الذي تعرضت له مرة نتيجة طفولتها القاسية، والتي على إثرها باعت أطفالها وتدوس علي كل من حولها أثناء سيرها في الحياة لأجل مصلحتها ، بطولة غادة عبد الرزاق، مجدي كامل ،عبد الرحمن أبو زهرة، محمد شاهين، عايدة رياض، أحمد صيام ومجموعة من النجوم إخراج ياسمين أحمد كمال.

أحلام سعيدة

تناول هذا العمل بعض الأمراض النفسية مثل الهلاوس السمعية والبصرية التي أصيبت بها شخصية يسرا، واضطرابات النوم ونوبات الهلع العديدة التي هاجمت شخصية غادة عادل، وطرح المسلسل فكرة العلاج الجماعي كإجراء فعال في الشفاء ويدور المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن (فريدة وشيرين وليلى) من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل بطولة يسرا ، غادة عادل، مي كساب ، شيماء سيف ومجموعة من النجوم إخراج عمرو عرفة.

حرب أهلية

تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف ، وجسدت الفنانة جميلة عوض في مسلسل "حرب أهلية" دور فتاة ثرية مدللة، ولكنها مضطربة نفسياً بسبب شعورها بالرفض بعد أن تخلت عنها أمها بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض ، أروي جودة ومجموعة من الفنانين إخراج سامح عبد العزيز.

خلي بالك من زيزي

يدور المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي حول زيزي وتجسدها النجمة أمنية خليل التي تفشل محاولتها للإنجاب مجددا مما يؤدي ذلك إلي حدوث خلافات بين زيزي وزوجها هشام، وسرعان ما يتطور الأمر لساحات القضاء وتصبح في خطر بفقدان كل شيء بجانب الأمومة وتتعرض لعدد من الاضطرابات النفسية مثل الخوف من كل شىء أي الخوف من الوحدة أو الانفصال عن المقربين، واقتران ذلك الشعور ببعض الآلام الجسمانية بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح،علي قاسم ، نهي عابدين أسماء جلال ومجموعة من النجوم إخراج كريم الشناوي.

فوق مستوي الشبهات

تدور قصة المسلسل حول أستاذة جامعية متخصصة في التنمية البشرية تدعى رحمة حليم (يسرا)، تظهر أمام الجميع طوال الوقت بمظهر السيدة الناجحة في كافة مجالات حياتها وعملها، لكنها في المقابل تخفي وجهًا آخر أكثر قبحًا ووحشية وشراً حيث تعاني من مرض الفصام بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، زكي فطين عبد الوهاب، إخراج هاني خليفة.

سقوط حر

يدور المسلسل في إطار اجتماعي وقدمت النجمة نيللي كريم شخصية مريضة نفسية تدخل إلى مستشفى الأمراض العقلية، وتقابل هناك عدداً كبيراً من الشخصيات والمرضى الذين يحملون قصصاً وحكايات وأمراض مختلفة وأثناء أحداث المسلسل تتهم سيدة مضطربة نفسيًا (نيللي كريم) بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس) بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة بطولة نيللي كريم ، محمد فراج ، أحمد وفيق ، صفاء الطوخي، إنجي المقدم إخراج شوقي الماجري.

حالة عشق

تدور المسلسل حول قصة حب بين مذيعة في إحدى المحطات اﻹذاعية، والتي تنتمي في الأصل لعائلة ارستقراطية ولكنها تعيش الآن في حارة شعبية، وبين شاب يزاملها في العمل في نفس المحطة اﻹذاعية، تتزوج والدتها من رجل غني ينقل الأسرة إلى مستوى آخر وما يستتبعه ذلك من تحولات درامية الذي و لعبت مي عز الدين مرض الفصام، وجسدت فيه شخصية فتاة تعاني انفصاماً في الشخصية بطولة مي عز الدين، بوسي ، راندا البحيري، سامح الطريطي، إبراهيم فخر.

الخانكة

يدور المسلسل في إطار اجتماعي وجسدت النجمة غادة عبد الرازق فيه دور أم تصاب بأمراض نفسية بسبب كوابيس تطاردها حول وفاة ابنها الذي قتلته بيدها وفقدت الذاكرة بسبب شدة الألم النفسي الذي تعرضت له بعد أن قتلته بطولة غادة عبد الرازق ، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، سماح أنور ومجموعة من النجوم إخراج محمد جمعة.

حكاية حياة

يدور المسلسل حياة امرأة مريضة بانفصام الشخصية، مٌودعة في مستشفى الأمراض العقلية بعد أن قتلت والدتها، تحاول حياة إقناع الطبيب النفسي المعالج بأنها ضحية لمكيدة دبرتها العائلة، وحين يقتنع بالفعل بقصتها يساعدها على الخروج من المستشفى لتبدأ حياة رحلة صراع مليئة بالمفاجآت، ومع الوقت تبدأ ألغاز كثيرة في التكشف وتتفكك خيوطها مع سير الأحداث بطولة غادة عبد الرازق ، أحمد زاهر، طارق لطفي، روجينا، خالد سليم ومجموعة من النجوم إخراج محمد سامي .

آراء نقدية

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي إن هناك اختلافا كبيرا في عرض الأمراض النفسية عبر الشاشة التليفزيونية سابقاً وحالياً وأوضح قائلاً في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز : الدراما في الوضع الحالي أصبح أفضل بكثير عن ذي قبل حيث أصبح هناك سؤال للمتخصصين واللجوء إليهم في عرض المرض وطريقة علاجه وأكد أن الدراما المصرية ساهمت في وجود صورة مبشرة في عرض المرض العقلي أو الاضطراب النفسي عبر الشاشة الصغيرة و الوصول إلي حل للمريض بأنه مرض عضوي مثله باقي الأمراض بعيدة كل البعد عن التفكير في الشعوذة والخرافات وهي عبارة عن تغيرات كيمياوية في المخ توصلنا إلي أعراض مرضية وبمجرد ضبط هذه النواقل العصبية من خلال مختص يعود الشخص إلي طبيعته لافتاً بالفعل لجأ لي خلال الفترة الماضية العديد من الكُتاب والمخرجين لكي يعرفوا طبيعية بعض الأمراض وأعراضها وهذا أسعدني كثيراً أنهم يشاركون مختصون خلال العمل الدرامي.

بينما قالت الناقدة ماجدة خير الله إن الدراما المصرية قدمت العديد من الحالات المرضية والاضطرابات النفسية خلال الفترة الماضية وأضافت خير الله في تصريحات خاصة لـ البوابة : هناك تصنيفات لبعض الحالات وليس بضرورة أن كل حالة تُقدم ينتج عنها جريمة مثل ما حدث في مسلسل "إقامة جبرية" وأكدت أن الدراما دائماً تقوم باستعراض القضية وتناولها ولكن لست من اختصاصها وجود حلول بل كانت جرس إنذار للقضايا النفسية لافتة أن من الممكن في بعض الحالات القليلة عندما تُعرف المشاهد طبيعة المرض يساهم ذلك في في إيجاد بعض الحلول للأسرة وتابعت : عندما كتابة أي عمل يتناول المرض النفسي مثل التوحد وفرط الحركة عند الأطفال من الضروري اللجوء إلي أطباء نفسيين للمراجعة كي يخرج العمل مفيداً للجميع ويستطيع المريض وأسرته فهم التعامل الصحي مع الحالة.