رئيس وزراء كرواتيا: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤيد الموقف المصري

أكد رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، رفض بلاده القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على تأييد كرواتيا للموقف المصري الرافض لهذه الممارسات، وضرورة إيجاد حلول سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك ومستقبلنا المشترك"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

أكد بلينكوفيتش، أن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن كرواتيا تدعم هذا الحل عبر مشاركتها في التحالف العالمي لتنفيذ مبادرة حل الدولتين. كما شدد على أهمية استمرار المفاوضات لتحقيق اتفاق شامل يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن لكافة الأطراف.

أشاد رئيس الوزراء الكرواتي بالدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكدًا أن بلاده تتبنى نفس النهج لحل المشكلات الدولية.

كما أشار إلى التعاون الوثيق بين مصر وكرواتيا خلال الفترة الماضية، والذي تُوج بتوقيع عدة اتفاقيات، من بينها اتفاقية مع ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون البحري والتجاري بين البلدين.

رحّب بلينكوفيتش بوقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى استمرار المفاوضات لتنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق، مؤكدًا أن السلام الدائم يتطلب نهجًا شاملاً ومستدامًا.

كما لفت إلى أهمية مصر الاستراتيجية، مستشهدًا بمكانتها التاريخية ومشروعاتها التنموية الكبرى، مثل قناة السويس والمتحف المصري الكبير، التي تعكس التطور الذي تشهده البلاد.

واختتم رئيس وزراء كرواتيا كلمته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشددًا على أن الاستقرار في المنطقة ضروري للأمن العالمي ككل.



