160 ألف جنيه شهريًا.. الحكومة تعلن عن فرص عمل بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء عن توفير 4 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة الطعام اللذيذ ،بالمملكة العربية السعودية ..

وقال الوزير، إن هذه الفرص توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن :عدد 1 مصمم جرافيك، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، وأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر، وعدد 1 مدير مشتريات، خبرة من 7 إلى 15 سنة، وخبرة في الذكاء الاصطناعي ،والمواد الخام، والراتب يتراوح ما بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي شهريا، وعدد 1 مدير مالي خبرة عملية، من 5 إلى 15 سنة، والراتب يتراوح بين 8000 إلى 12000 ريال سعودي كل شهر، وعدد 1 مدير تسويق ،خبرة 10 سنوات ،والراتب من 9000 إلى 10000 ريال سعودي شهريا.

وقالت هبة أحمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، إنه من يجد في نفسه الشروط المطلوبة عليه تقديم السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: employment@labour.eg، خلال الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 19-2-2025 إلى الأحد الموافق 23-2-2025.

وقالت: إن مميزات هذه الوظائف: وجود تأمين صحي واجتماعي وتوفير تذاكر الطيران.. على ألا يزيد السن عن 55 سنة.