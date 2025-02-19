ماجدة خير الله: الدراما المصرية جرس إنذار للأزمات والمرض النفسي 

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن الدراما المصرية قدمت العديد من الحالات المرضية والاضطرابات النفسية خلال الفترة الماضية.

وأضافت خير الله في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، أن هناك تصنيفات لبعض الحالات وليس بضرورة أن كل حالة تُقدم ينتج عنها جريمة مثل ما حدث في مسلسل "إقامة جبرية".

وأكدت أن الدراما دائما تقوم باستعراض القضية وتناولها ولكن ليس من اختصاصها وجود حلول بل كانت جرس إنذار للقضايا النفسية، لافتة إلى أن من الممكن في بعض الحالات القليلة عندما تُعرف المشاهد طبيعة المرض يساهم ذلك في إيجاد بعض الحلول للأسرة.

وتابعت، عندما كتابة أي عمل يتناول المرض النفسي مثل التوحد وفرط الحركة عند الأطفال من الضروري اللجوء إلى أطباء نفسيين للمراجعة كي يخرج العمل مفيدا للجميع ويستطيع المريض وأسرته فهم التعامل الصحي مع الحالة.