محافظ أسوان يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بوسط مدينة دراو



واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان زياراته الميدانية للمراكز والمدن حيث قام المحافظ بإفتتاح معرض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية المخفضة بوسط مدينة دراو .

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان بدراو

وأثناء تفقده لأقسام المعرض الذى يضم السلع والمنتجات المختلفة من اللحوم والدواجن والبقوليات والخضروات والفاكهة والياميش ، وذلك برفقه المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين ، وكمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو ، فضلاً عن القيادات التنفيذية والمجتمعية ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه فى ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة نستكمل سلسلة الإفتتاحات لمعارض " أهلاً رمضان " بإجمالى 29 معرض على مستوى المدن والمراكز ، منها 12 معرض تابعين للشركة المصرية لتجارة الجملة ، و 10 معارض بالشراكة بين مديرية التموين ، والغرفة التجارية ، و 7 معارض أهلية وحزبية حيث تصل فيه التخفيضات لأكثر من 30 % على السلع المتنوعة من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين ، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم .

دعم المعارض بالكميات الكبيرة من السلع المختلفة

لافتاً إلى حرص المحافظة لتحقيق التكامل والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية لدعم المعارض بالكميات الكبيرة من السلع المختلفة حتى يتسنى توفيرها للمواطن الأسوانى بالأسعار المناسبة مراعاة للظروف المعيشية ، وخاصة للأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل .

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