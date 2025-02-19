جمال فرويز: المسلسلات الدرامية ساهمت في عرض وعلاج الاضطرابات الجسدية

قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن هناك اختلافا كبيرا في عرض الأمراض النفسية عبر الشاشة التليفزيونية سابقا وحاليا.

وأوضح قائلًا في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، إن الدراما في الوضع الحالي أصبح أفضل بكثير عن ذي قبل حيث أصبح هناك سؤال للمتخصصين واللجوء إليهم في عرض المرض وطريقة علاجه وأكد أن الدراما المصرية ساهمت في وجود صورة مبشرة في عرض المرض العقلي أو الاضطراب النفسي عبر الشاشة الصغيرة والوصول إلى حل للمريض بأنه مرض عضوي مثله باقي الأمراض بعيدة كل البعد عن التفكير في الشعوذة والخرافات وهي عبارة عن تغيرات كيمياوية في المخ توصلنا إلى أعراض مرضية وبمجرد ضبط هذه النواقل العصبية من خلال مختص يعود الشخص إلى طبيعته، لافتا بالفعل لجأ لي خلال الفترة الماضية العديد من الكُتاب والمخرجين لكي يعرفوا طبيعية بعض الأمراض وأعراضها وهذا أسعدني كثيرا أنهم يشاركون مختصون خلال العمل الدرامي.