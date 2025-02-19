وحدة القسطرة القلبية بمستشفى بني سويف التخصصي تجري 3 عمليات دقيقة للأطفال مجانا

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على النجاح الطبي الذي حققه الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى بني سويف التخصصي، بعد تمكنه من إجراء ثلاث عمليات قسطرة قلبية دقيقة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أمل السيسي، أستاذ أمراض قلب الأطفال والقسطرة القلبية بكلية طب قصر العيني.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في المحافظة، خاصة في التخصصات الدقيقة التي كانت تتطلب في السابق سفر المرضى خارج بني سويف، مشيدًا بالكفاءات الطبية المتميزة التي نجحت في تنفيذ هذه العمليات وفق أحدث المعايير الطبية، ما أسهم في تحقيق نسب شفاء مرتفعة وتقليل معاناة المرضى وذويهم.

من ناحيته أوضح الدكتور أحمد صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أن العمليات شملت إغلاق الوصلة الشريانية وإغلاق الثقب بين الأذينين، وهي إجراءات دقيقة تتطلب مهارات طبية متقدمة، مشيرًا إلى أن جميع الحالات تماثلت للشفاء بشكل جيد، وسط متابعة مستمرة من الطاقم الطبي لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وأشار إلى أن العمليات أجريت بالكامل مجانًا على نفقة التأمين الصحي، في إطار جهود الدولة لدعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن المرضى، لافتًا إلى أن مثل هذه التدخلات العلاجية لم تكن متاحة داخل بني سويف سابقًا، وكان يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات خارج المحافظة، مما كان يشكل عبئًا نفسيًا وماليًا على الأسر، خاصة في ظل حاجة الأطفال لرعاية خاصة أثناء السفر والتنقل.

وأكد د. أحمد صادق أن هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، برئاسة الأستاذة الدكتورة مها إبراهيم، والتي تسعى إلى تطوير المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية، تحت إشراف وزارة الصحة المصرية، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما توجه "صادق" الشكر والتقدير للفريق الطبي الذي شارك في نجاح العمليات، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي ضمن رؤية المستشفى لتعزيز الخدمات التخصصية الدقيقة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ، مشيرا إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العمليات ضم كل من : أ.د. أمل السيسي – أستاذ أمراض قلب الأطفال والقسطرة القلبية بكلية طب قصر العيني ، د. محمد جمال – أخصائي أمراض القلب، د. إيمان جمال – أخصائي التخدير أ. محمد حسن – فني القسطرة ،ومن هيئة التمريض: أ. هبة جنيدي وأ. هدى محمد