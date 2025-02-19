السيسي يطالب بوقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وإنهاء الصراعات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والتطلع إلى إنهاء الصراعات في المنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.

كما أشاد الرئيس السيسي بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخي، الذي انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وضرورة السعي والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس السيسي على أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطينى والبدء الفورى فى عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.

واستقبل الملك فيليب الثامن ملك أسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأقام ملك أسبانيا مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.