وظائف شاغرة بشركة نقل الكهرباء.. تعرف عليها

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حاجتها الى ٥ محامين و۲ كاتب شرط إجادة العمل على الحاسب الآلى للعمل بالإدارة العامة للملكية العقارية والتسجيل التابعة للقطاع القانوني بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة - عن طريق النقل أو الإعارة.

وأشارت الشركة إلي انه على الراغبين التقدم بطلب باسم رئيس قطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء مرفق به موافقة جهة عملة على النقل أو الإعارة + بيان حالة وظيفية + صورة من بطاقة الرقم القومي سارية ، موضحا بها رقم التليفون للتواصل .

في موعد غايته خمسة عشرا يوما عمل تبدءا من ١٦ / ٢ /٢٠٢٥ وتنتهي في ٦ / ٢٠٢٥/٣ .