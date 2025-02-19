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الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وظائف شاغرة بشركة نقل الكهرباء.. تعرف عليها

صوره القرار
صوره القرار
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أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حاجتها الى ٥ محامين و۲ كاتب شرط إجادة العمل على الحاسب الآلى للعمل بالإدارة العامة للملكية العقارية والتسجيل التابعة للقطاع القانوني بديوان عام الشركة بالعاصمة الإدارية من العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة  - عن طريق النقل أو الإعارة.

وأشارت الشركة إلي انه على الراغبين التقدم بطلب باسم رئيس قطاع الموارد البشرية بديوان عام الشركة المصرية لنقل الكهرباء مرفق به موافقة جهة عملة على النقل أو الإعارة + بيان حالة وظيفية + صورة من بطاقة الرقم القومي سارية ، موضحا بها رقم التليفون للتواصل .

في موعد غايته خمسة عشرا يوما عمل تبدءا من ١٦ / ٢ /٢٠٢٥ وتنتهي في ٦ / ٢٠٢٥/٣ .

1000099277
1000099277
الشركة المصرية لنقل الكهرباء بديوان عام الشركة بالعاصمة