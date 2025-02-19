المؤتمر: زيارة الرئيس السيسي لإسبانيا تستهدف جذب الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري

أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا.

وقال منصور، في بيان له، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسبانيا، والتعاون مع الشركات العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الزيارة تعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي من خلال إقامة شراكات اقتصادية متينة مع كبرى الشركات العالمية، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن لقاء الرئيس السيسي مع رؤساء الشركات العالمية الكبرى يمثل خطوة هامة في جذب استثمارات جديدة إلى مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تسهم في عرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في مجالات متعددة، مثل الطاقة، البنية التحتية، والتكنولوجيا.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التوجهات الجديدة في الاقتصاد المصري تجعل الدولة المصرية وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين، خاصة مع ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني وإطار قانوني محفز للاستثمار.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن لقاءات الرئيس السيسي في إسبانيا ستساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري ويعزز من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذه الزيارة تعزز من مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتفتح آفاقًا جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي.