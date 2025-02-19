محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، ضيفاً على نظيره أستون فيلا، وذلك فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "فيلا بارك"، فى المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من الدورى الإنجليزى، والتى كانت من المفترض ان تقام فى 15 مارس القادم.

ومن المتوقع ان يخوض آرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: آندي روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جرافينبرج، أليكسيس ماك أليستر، لويس دياز.

خط الهجوم: سوبوسلاي، محمد صلاح، كودي جاكبو.

وألزمت مشاركة ليفربول فى مسابقة دورى أبطال أوروبا ، على تقديم مباراته فى الدورى.

ويبحث رفقاء الفرعون المصرى محمد صلاح عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط من اجل تغزيز صدارة المسابقة والابتعاد أكثر عن ارسنال الوصيف بـ 53 نقطة.

فيما يسعى أستون فيلا لأقتناص الثلاث نقاط، من أجل تعديل أوضاعه فى ترتيب الدورى "البريميرليج"، بعد فقدانه 9 نقاط فى أخر 4 مواجهات بالدورى، وعدم تحقيقه الفوز فيهم.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.