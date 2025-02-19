السيسي يؤكد إعادة إعمار غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.



كما اشاد الرئيس السيسي بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخى، الذى انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وضرورة السعى والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرئيس السيسي أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطينى والبدء الفورى فى عمليات الإغاثة والتعافى المبكر.

واستقبل الملك فيليب الثامن ملك أسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك.

وأقام ملك أسبانيا مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.