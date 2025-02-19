محافظ أسوان يفتتح معرضي أهلا رمضان بمركز ومدينة كوم أمبو

افتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة من معرضي "أهلا رمضان" بمركز ومدينة كوم أمبو بتخفيضات تصل إلى 30 %، وذلك بوسط المدينة وبسور مصنع السكر.

محافظ أسوان يفتتح معرض اهلا رمضان

وشدد المحافظ للمرور المفاجئ لجان تفتيشية على المعارض

وخلال فعاليات الافتتاح وتفقده لمكونات المعرض الذي يضم كافة السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والبقوليات، فضلا عن ياميش رمضان، وذلك بحضور المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، والكيميائي عادل فرغلي رئيس قطاع مصانع سكر كوم أمبو، فضلا عن القيادات التنفيذية والمجتمعية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على الالتزام الكامل من الموردين المشاركين في معارض "أهلا رمضان" بالأسعار المخفضة، وعدم المغالاة فيها، ومواصلة توفيرها بشكل مستمر من الآن وطوال الشهر الكريم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف محافظ أسوان لجان تفتيشية للمرور المفاجئ على هذه المعارض للتأكد من توافر المنتجات والسلع بها، وبالأسعار المناسبة من أجل تلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل.

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