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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شلل مروري بالطريق الزراعي أعلى كوبري طوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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توقفت حركة المرور بالطريق الزراعي أعلى كوبري طوخ، في محافظة القليوبية، اتجاه مدينة شبرا الخيمة، نتيجة حادث تصادم سيارتين، وجرى رفع آثار الحادث لعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

نتج عن الحادث إصابة شخص، وجرى نقله إلى مستشفى قها لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من  غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري طوخ اتجاه القاهرة الطريق الزراعي.

انتقلت اجهزة الامن  إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وجاري رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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