القاهرة الإخبارية: إسرائيل انسحبت ولكنها ما زالت تسيطر ناريًا على جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل سحبت قواتها من الجنوب اللبناني، ولكنها لم تنه سيطرتها بالنار على العديد من المناطق، خاصة عيتا الشعب والتي استهدفت شابا هناك.

وأضاف خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الجيش الإسرائيلي بالفعل انسحب من عيتا الشعب ولكنه ما زال يسيطر بالنار على المنطقة، لافتًا إلى أن هناك سلسلة من الانتهاكات في جنوب لبنان، إذ لم يوازي انسحاب إسرائيل وقف إطلاق النار بعدة مناطق بالجنوب اللبناني.

وتابع: "بالأمس نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الانتهاكات في بلدة كفر شوبا على مدار ساعات اليوم وأمس".