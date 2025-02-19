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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع إسبانيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع إسبانيا مؤكد للتطلع للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

واستقبل الملك فيليب الثامن ملك أسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك.

وأقام ملك أسبانيا مأدبة غداء على شرف زيارة الرئيس السيسي لمدريد.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية
 

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