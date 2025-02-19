ليفربول فى مواجهة صعبة أمام أستون فيلا بالبريميرليج

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "فيلا بارك"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق أستون فيلا، الذى يستضيف نظيره ليفربول.

حيث يحل فريق ليفربول، اللمحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، على نظيره أستون فيلا، فى المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من الدورى الإنجليزى، والتى كانت من المفترض ان تقام فى 15 مارس القادم.

وألزمت مشاركة ليفربول فى مسابقة دورى أبطال أوروبا ، على تقديم مباراته فى الدورى.

ويبحث رفقاء الفرعون المصرى محمد صلاح عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط من اجل تعزيز صدارة المسابقة والابتعاد أكثر عن ارسنال الوصيف بـ 53 نقطة.

فيما يسعى أستون فيلا لاقتناص الثلاث نقاط، من أجل تعديل أوضاعه فى ترتيب الدورى "البريميرليج"، بعد فقدانه 9 نقاط فى أخر 4 مواجهات بالدورى، وعدم تحقيقه الفوز فيهم.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 60 نقطة، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز التاسع برصيد 38 نقطة.