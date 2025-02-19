حبس عامل سنتين لقتل زوجته بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر، وأحمد خليل بمعاقبة "عامل " بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، على خلفية اتهامه بقتل زوجته، " ولاء سامى ح" بدائرة قسم شرطة النوبارية بمحافظة البحيرة، بسبب نشوب مشاجرة بينهما لرجوعها الى المنزل فى أوقات متأخره من الليل.

تغير القيد والوصف التى تم تقديمه من النيابة العامة.

وقامت هيئة المحكمة بتغير القيد والوصف التى تم تقديمه من النيابة العامة من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى جريمة الضرب المفضي إلى الموت، واستخدام الرأفة مع المتهم، وأجرت المحكمة تحقيقاً في الواقعة تبين منه أن الزوجة يوم الحادث عادت إلى المنزل فجراً وأما عاتبها الزوج على سلوكها حاولت أن تعتدي عليه بسكين فما كان من الزوج إلا أن اختطف السكين منها وضربها دون أن يقصد قتلها فأغشى عليها فحملها خارج المنزل واستدعى جاره لنقلها إلى المستشفى بدراجته النارية في محاولة لإنقاذ روحها إلا أنها توفيت عقب ذلك.

اعترف الزوج أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة التي أجرت تحقيقاً لاستجلاء ملابسات الواقعة تبين منه صحة أقوال الزوج، الذي سجد لله شكراً عقب النطق بالحكم .

وخلال أسباب الحكم أكدت المحكمة أنها استعملت الرأفة مع المتهم بسبب عنصر الاستفزاز الذي تعرض له من قبل الزوجه.

أحدث واقعة قتل الزوجة

وترجع أحداث الواقعة بتلقى ضباط مباحث البحيرة إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصل" ولاء سامى ح" إلى المستشفى العام جثة هامدة وبها عدة طعنات نافذة بالبطن وعقب استجواب زوجها أقر بارتكاب الواقعة نظرا لنشوب مشاجرة بينهما لرجوعها الى المنزل فى أوقات متأخره من الليل.

وتم عرض المتهم على النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو حلوى المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور الذي قرر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.