محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض “أهلًا رمضان” بالقنطرة غرب

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، معرض “أهلًا رمضان” بشارع الجيش بمدينة القنطرة غرب، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للتخفيف عن كاهل المواطنين

تم تنظيم المعرض تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة تموين القنطرة غرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، ولضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

شهد الافتتاح حضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بالإضافة إلى عدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وقيادات تنفيذية وشعبية.

وأكد المحافظ أن المعرض يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية لتلبية احتياجات الأسر المصرية، مشددًا على ضرورة الالتزام بنسبة التخفيضات المقررة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وأشار إلى أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من الجهات المعنية، مثل مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان جودة المنتجات وتوافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، أن المعرض يأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، حيث يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، ويضم مجموعة من السلع الأساسية، مثل الأرز، الزيت، السكر، المكرونة، البقوليات، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، بتخفيضات تتراوح بين ١٥٪ و٢٥٪.

وأشارت إلى أن المحافظة تعمل على افتتاح عدة معارض “أهلًا رمضان” في مختلف المراكز والمدن، حيث تم افتتاح ثلاثة معارض الأسبوع الماضي بمركز ومدينة التل الكبير، وجارٍ العمل على افتتاح معارض أخرى بمراكز ومدن الإسماعيلية وفايد والقنطرة شرق، لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الإسماعيلية أن الدولة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين.