المصري البورسعيدي يبدأ استعداداته للإسماعيلي في الدوري

أغلق الفريق المصري البورسعيدي صفحة مباراته أمام غزل المحلة والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء والتي انتهت بهدف مقابل لا شيء، ليبدأ استعداداته لمباراة الإسماعيلي.

ويلتقي المصري البورسعيدي، بالفريق الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري.

وكان قد عقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي اجتماع طارئ عقب مباراة أمس أمام غزل المحلة، وذلك لمناقشة سوء النتائج وعروض الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة الماضية رغم قيام المجلس بتوفير جميع متطلبات الفريق.

وقرر مجلس النادي خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق، وذلك بعد الخسارة التي لحقت بها أمام فريق غزل المحلة بهدف مقابل لا شيء.

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، انتصارًا ثمينًا على نظيره المصري البورسعيدي بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليقوم محمد أشرف لاعب لاعب غزل المحلة بتسديد هدف الفوز في الشوط الثاني في الدقيقة 54 بعدما استغل خطأ كارثي من حارس المصري البورسعيدي محمود حمدي، الذي أساء التصرف مع كرة ارتطمت في قدمه على مشارف منطقة الجزاء، لم يستطع الإمساك بها لتهرب منه في طريقها للاعب المحلة الذي سددها في الشباك الخاوية.

بتلك النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 14 نقطة، ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد المصري عند 23 نقطة في المرتبة الرابعة.