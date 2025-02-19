البترول وميثانكس مصر توقعان مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ سلامة العمليات في القطاع

وقعت شركة ميثانكس مصر مذكرة تفاهم جديدة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمواصلة التزام الشركة بتطوير إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي على هامش معرض إيجيبس 2025، وذلك في حضور المهندس علاء البطل وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الصحة والسلامة والبيئة، وكفاءة الطاقة، وتغير المناخ، وإدارة سلامة العمليات، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر.

وتعزز مذكرة التفاهم الجديدة التزام شركة ميثانكس مصر تجاه دعم دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، كما توطد التزام الشركة لما هو أبعد من ذلك، بدءا من تطوير وإصدار 24 معيار الخاصة بإدارة سلامة العمليات في صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات كجزء من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين الطرفين في 2020 وصولا إلى دعم التطبيق الفعلي لبرامج إدارة سلامة العمليات.

وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم الجديدة، قال محمد شندي: "لقد بدأنا رحلتنا نحو دمج إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري في عام 2018، وأنا فخور بالإنجازات التي حققناها من خلال تعاوننا مع الوزارة وشركائنا داخل القطاع"، لافتا "أن مذكرة التفاهم الجديدة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الأساسي المتمثل في حماية الأرواح من خلال تبني وتطبيق أفضل الممارسات والإرشادات والمعايير الدولية لإدارة سلامة العمليات".

وتعد مذكرة التفاهم الجديدة استكمالا لنجاح الاتفاقية الموقعة في عام 2020 بين شركة ميثانكس ووزارة البترول والثروة المعدنية والتي أدت إلى وضع خارطة طريق شاملة مدتها ثلاث سنوات لإدارة سلامة العمليات وإنشاء اللجنة المصرية العليا واللجنة الفنية الفرعية لإدارة سلامة العمليات وتطوير 24 معيار لإدارة سلامة العمليات لتمكين الشركات العاملة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري من التصميم والإنشاء والتشغيل الآمن لمنشآتهم.