السفير القطري من أسوان يدعو لرؤية عربية موحدة لتعزيز السياحة في المنطقة

أكد طارق الأنصاري السفير دولة قطر بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، علي ضرورة وضع رؤية استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز السياحة العربية في المنطقة ، لافتا نمتلك مساحة كبيرة من المحيط إلى الخليج وقاسم عربي مشترك يجمعنا من خلال اللغة والتراث والثقافة.

جانب من جلسة حوارية خلال المؤتمر

وأوضح السفير القطري، أن عدم استقرار المنطقة العربية كان التحدي الأكبر للسياحة العربية، خاصة بعد حرب غزة والتي تأثرت منها المنطقة بشكل كبير، لافتا إلي أن عدد السائحين في الوطن العربي لا يلبي طموحات الدول حيث لا يتعدى إجمالي أعداد السائحين في عام 2024 مابين 80 إلي 100 مليون سائح رغم الإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان السياحة من منظور التكامل الاقتصادي في العالم العربي وذلك علي هامش جلسات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تنظمة جامعة مدينة السادات بمدينة أسوان تحت شعار السياحة الذكية . . وهوية المقصد.. إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة .

ومن جانبه قال كريم المنباوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن السياحة البينية في السوق العربي تواجه تحديات كبيرة في ظل عدم توافر بنية تحتية وخدمات طيران محدودة لا تلبي عملية صناعة السياحة واستقطاب السياحة العالمية .

ضرورة تشجيع شركات وخدمات الطيران لخدمة قطاع السياحة المصري

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، علي ضرورة تشجيع شركات وخدمات الطيران لخدمة قطاع السياحة المصري ووضع آليات لتسهيل دخول وخروج الزائرين بأسعار مناسبة مع وضع استراتيجية لتسهيل التنقل بين الدول العربية علي غرار نظام التأشيرات لرحلات الحج والعمره وذلك في إطار العمل علي خلق سياحة بينية عربية بين الدول .

وبدوره كشف النائب أسامة شرشر عضو مجلس النواب، أن البرلمان وضع العديد من التشريعات للنهوض بعملية السياحة باعتباره عصب الاقتصاد المصري وقاكرة التنمية الحقيقية ، مطالبا بضرورة وضع أليات قابلة للتنفيذ ووضع رؤية مستقبلية للوصول إلى أكثر من 100 مليون سائح في ظل المقومات الهائلة التي تتمتع بها مصر .

حضر فاعليات المؤتمر، والدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والدكتورة نهى عزمى، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، رئيس المؤتمر، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والدكتور محمود ابو قمر، وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر، ووزير السياحة فى دولة مورشيوس، ولفيف من الحضور.

يأتى المؤتمر تحت رعاية: وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار، ومحافظة أسوان، وبالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

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