«وكالة مستقلة ولجنة لشؤون القطاع بدون حماس والسلطة».. أبرز ملامح خطة مصر لإعمار غزة

تتصدر التساؤلات عن خطة إعادة إعمارغزة بعد التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار والعمل على استمراره؛ بعد أكثر من 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على غزة.



صحيفة ذا ناشيونال كشف عن مصادر مطلعة ملامح - على حسب قولها - خطة مصر لإعادة الإعمار خلال مراحل التفاوض، مُتضمنة إنشاء مناطق آمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار والتي من المقرر أن تستمر لـ 5 سنوات.

وتهدف الخطة لمواجهة مقترحات ترامب بشأن تهجير أهالي غزة؛ ومن المتوقع عرض الخطة في قمة مجلس التعاون الخليجي، كما أن القاهرة تُخطط لاستضافة مؤتمر دولي لجمع أموال إعادة الإعمار.

جاءت أبرز ملامح خطة مصر لإعادة إعمار غزة حسب "ذا ناشيونال "

استعادة الخدمات الأساسية والسكن المؤقت

توفير الكرافانات والخيام والخدمات الأساسية داخل المناطق الآمنة

إنشاء وكالة فلسطينية مستقلة لتنسيق عملية إعادة الإعمار والإشراف عليها

اختيار لجنة فلسطينية من 15 عضواً للإشراف على شؤون القطاع بعد الحرب

اللجنة لن تضم ممثلين عن حماس أو السلطة الفلسطينية

يُساعد اللجنة زعماء العشائر ورؤساء البلديات المحليون

وأعلنت الخارجية المصرية عن إقامة القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس المُقبل؛ وتهدف القمة للرد على خطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، وقد رفضت مصر والأردن استضافة الفلسطيينيين أونقلهم لمكان آخر؛ إلى جانب الموقف العربي الموحد رفض أيضًا تفريغ القضية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.