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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في القصر الملكي بإسبانيا

مراسم استقبال رسمية
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في القصر الملكي بإسبانيا
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استقبل الملك فيليب الثامن ملك إسبانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمراسم استقبال رسمية في القصر الملكي بإسبانيا، حيث أنه من المقرر أن يتم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى اليوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد رئيس الحكومة الأسبانية اتفاق أسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفاً أن أسبانيا ترفض بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين، وأنها سوف تدعم كل ما سوف يصدر عن القمة العربية المرتقبة، التي سوف تعقد بمصر، بشأن مسالة إعادة إعمار قطاع غزة والخطة المصرية في هذا الشأن وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء في ثاني أيام زيارته الرسمية لإسبانيا، عدد من رجال الأعمال الإسبان.

 

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