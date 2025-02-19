محافظ الإسماعيلية يفتتح النسخة السادسة من سوق اليوم الواحد بمدينة القنطرة غرب

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، النسخة السادسة من "سوق اليوم الواحد" بمدينة القنطرة غرب، والذي يُقام بشارع السويس بجوار جهاز تحسين البيئة، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية التوريد، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، وأكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وشيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

أكد محافظ الإسماعيلية أن سوق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة متكاملة للحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية التوريد، مما يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، ويتيح للمستهلكين الحصول على السلع مباشرة من المنتجين بأسعار تقل عن الأسواق التقليدية بنسبة تتراوح بين 30% و50%.

وأوضح أن السوق يُنظم بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، بإشراف مديرية التموين بالإسماعيلية، ويهدف إلى توفير منافذ بيع مباشرة، مما يسهم في خلق حالة من الرواج التجاري وزيادة القوة الشرائية، الأمر الذي يؤدي إلى ضبط الأسعار تدريجيًا في الأسواق التقليدية.

وأشار المحافظ إلى أن السوق يضم تشكيلة متنوعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات، الفواكه، ومنتجات رمضان، بالإضافة إلى سلع أخرى يحتاجها المواطن بشكل يومي، مع توفير أكثر من بائع لكل منتج لضمان تنوع المعروض وتعزيز التنافسية، مما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

وأكد المحافظ أن الدولة تسعى إلى التوسع في إنشاء المزيد من أسواق اليوم الواحد والمنافذ المتحركة، بهدف تحقيق أكبر استفادة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه النسخة تأتي بعد نجاح الأسواق السابقة التي تم تنظيمها في حي ثالث مدينة الإسماعيلية، مدينة المستقبل، حي ثان، منطقة أبو عطوة، والآن بمدينة القنطرة غرب، مع خطط لتعميم التجربة في باقي مراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، موضحًا أن هذه المبادرات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، سواء من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، أو تعزيز الرقابة على الأسواق، أو تنظيم مزيد من المنافذ والمعارض في مختلف المناطق.

وفي ختام كلمته، دعا المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من الأسعار المخفضة التي يقدمها، مشيرًا إلى أن الأسعار تقل بنسبة 30% على الأقل مقارنة بالأسواق التقليدية، مع تقديم تخفيضات أكبر على بعض السلع الأساسية، كما وجه الشكر لكافة الجهات التي ساهمت في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية.

من جانبها، أوضحت شيماء عمر، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن السوق يضم 15 عارضًا حتى الآن، وجارٍ العمل على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرةً إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل الضغط على الأسواق التقليدية.

وأضافت أن وزارة التموين تستهدف، من خلال هذه المبادرة، تيسير وصول السلع إلى المواطنين في مختلف المناطق، مما يحد من الاحتكار ويضمن توفير خيارات شرائية متنوعة، مؤكدةً أن أسواق اليوم الواحد نموذج ناجح يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز ثقتهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.