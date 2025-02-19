محافظ الإسماعيلية يتفقد مصنعًا لإنتاج الشنط الدراسية وأمتعة السفر بقرية البياضية

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بزيارة أحد مصانع إنتاج الشنط الدراسية وأمتعة السفر بقرية البياضية، وذلك لمتابعة سير العمل ودعم الصناعات المحلية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ خطوط الإنتاج داخل المصنع، والذي يمتد على مساحة 10 آلاف متر مربع، حيث يتم تصنيع الشنط المدرسية بمختلف أنواعها، وأمتعة السفر كبيرة الحجم والمضادة للكسر (الشنط التروللي)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طقم شنط تروللي يوميًا (يتكون كل طقم من 3 شنط مختلفة الأحجام)، بالإضافة إلى 3000 شنطة مدرسية يوميًا، وذلك من خلال قوة عاملة تصل إلى 2000 عامل وعاملة من أبناء الإسماعيلية، بمتوسط رواتب تتراوح بين 7000 و18,000 جنيه شهريًا.

كما تفقد المحافظ المعرض الخاص بمنتجات المصنع، والذي يضم مجموعة متنوعة من الشنط التي يتم تصديرها إلى 9 دول، وهي: تركيا، فرنسا، الأردن، الجزائر، أوكرانيا، ليبيا، الإمارات، قطر، والسعودية. ويتميز المصنع بتبنيه تقنيات إعادة التدوير، حيث يتم إعادة تدوير الهوالك بالكامل دون أي فاقد إنتاجي، مما يعكس التزامه بالمعايير البيئية والاستدامة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالمستوى المتقدم لخطوط الإنتاج، مشيدًا بجودة المنتجات الوطنية التي يتم تصنيعها داخل المصنع، ومؤكدًا أن الإسماعيلية أصبحت وجهة واعدة للاستثمار الصناعي. كما أثنى على جهود مجموعة الشباب مُلاك المصنع، وحثهم على الاستمرار في التوسع وفتح خطوط إنتاج جديدة، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة فرص العمل.

وفي إطار دعم الاستثمارات المحلية، أكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يوفر كافة سبل الدعم للمستثمرين، خاصة المشروعات الإنتاجية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتسهم في تغيير ثقافة الاعتماد على المشروعات الاستهلاكية نحو الإنتاج والتصدير.

كما وجه المحافظ بتدريب 200 شاب من أبناء الإسماعيلية داخل المصنع، بالتنسيق بين مديرية العمل بالمحافظة وإدارة المصنع، وذلك ضمن مبادرة “التدريب من أجل التشغيل” التي تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.

وفي إطار المشاركة المجتمعية، تم الاتفاق على تقديم 100 شنطة مدرسية لأطفال دور الرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي ختام الجولة، وجه محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المصانع بقرية البياضية، بهدف تشجيع الاستثمار المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصناعية التي تحقق تنمية اقتصادية مستدامة.