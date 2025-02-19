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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجآت جديدة لجماهير الأهلي في مشروع الاستاد

استاد الاهلي
استاد الاهلي
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بدأت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ مشروع استاد الأهلي في تطبيق مبادرة فريدة تتيح للجماهير فرصة تسجيل أسمائهم على جدران الاستاد كجزء من استراتيجية النادي لتعزيز الروابط مع مشجعيه ودعم المشروع .
وتعتمد هذه المبادرة على نموذج اقتصادي سبق أن طبقته أندية عالمية مثل برشلونة الإسباني وأرسنال وليفربول الإنجليزيين إلى جانب فرق أمريكية مثل نيويورك يانكيز وجرين باي باركرز حيث يُتاح للمشجعين شراء مساحات مخصصة على جدران الملاعب لتخليد أسمائهم نظير مقابل مالي يتفاوت حسب الموقع والمساحة.
وقد قامت شركة القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل بتطوير هذا المفهوم عبر تخصيص مواقع بارزة داخل الاستاد تشمل الممرات والمناطق المطلة على المدرجات مع منح المشجعين المشاركين امتيازات حصرية تستمر لسنوات طويلة.
ومن المنتظر أن تنطلق الفاعلية رسميًا في شهر مارس المقبل حيث سيتم فتح باب الحجز أمام جماهير الأهلي داخل مصر وخارجها ولكن وفق أسبقية التسجيل نظرًا لمحدودية المساحات المتاحة.
وتستعد شركة القلعة الحمراء لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للإعلان عن كافة التفاصيل التنظيمية إلى جانب تقديم عدد من المفاجآت للجماهير الداعمة لهذا المشروع التاريخي.

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