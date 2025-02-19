محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى القنطرة غرب المركزي للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مستشفى القنطرة غرب المركزي، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، ضمن جهود المحافظة لتحسين المنظومة الصحية وتطوير المنشآت الطبية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، والمهندس محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وقيادات القطاع الطبي بالمحافظة.

شملت الجولة تفقد أقسام العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، العناية المركزة، الحضَّانات، القسم الداخلي، والأشعة، حيث حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المرضى والمترددين على المستشفى، للتأكد من مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة. ذ

وأكد أن توفير رعاية صحية متكاملة بجودة عالية يعد من أولويات العمل بالمحافظة، مشيرًا إلى أن مستشفى القنطرة غرب المركزي يمثل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، مما يسهم في توسيع شبكة الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، والإسراع في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بالمحافظة.ذ

من جانبه، أوضح الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المستشفى تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المتكاملة، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين.

وأضاف أن المستشفى تضم عددًا من الأقسام المتخصصة، منها جراحة العظام، النساء والتوليد، الطوارئ، العناية المركزة، الحضَّانات، الغسيل الكلوي، خدمات المعمل، بنك الدم، التخدير، والأشعة بأنواعها المختلفة، مثل الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، أشعة الدوبلر، وأشعة الموجات الصوتية. كما تضم العيادات الخارجية تخصصات متعددة، منها الجلدية، التخدير، الباطنة، الكلى، الأطفال، العظام، النساء والتوليد، والجراحة العامة.

وتبلغ السعة السريرية للمستشفى 68 سريرًا، منها 6 أسرَّة للعناية المركزة، 7 للحضَّانات، و16 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى 16 وحدة للغسيل الكلوي، وغرفتين للعمليات الكبرى، وغرفتين مخصصتين لعمليات النساء والتوليد.

وتتكون المستشفى من ثلاثة أدوار، وتمتد على مساحة 21,881 مترًا مربعًا، بصافي مبانٍ تبلغ 15,900 متر مربع، وانضمت إلى منظومة التأمين الصحي الشامل في أغسطس 2024، حيث قدمت منذ ذلك الحين نحو 80 ألف خدمة طبية متكاملة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي.