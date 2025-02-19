محافظ الإسماعيلية يفتتح توسعات مدرسة القنطرة غرب الصناعية بنات

افتتح اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال التوسعات بمدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنات، والتي تأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في تطوير الأبنية التعليمية. وقد تم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، وأيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي التعليم بالمحافظة.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 12 مليون و706 آلاف جنيه، حيث تم إنشاء مبنى جديد مقام على مساحة 8,155 مترًا مربعًا، مكون من دور أرضي وأربعة أدوار، ويضم 10 فصول دراسية وورشتين لتدريب الطالبات عمليًا، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحسين جودة التدريب الفني.

وأكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته، أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير الخدمات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتطوير البنية التحتية للمدارس وتقليل الكثافة الطلابية في الفصول، بما يضمن تقديم تعليم متميز للطلاب.

كما شدد المحافظ على أهمية التعليم الفني باعتباره الركيزة الأساسية في دعم الصناعة الوطنية، حيث يسهم في تأهيل جيل من الفنيين المهرة المدربين وفق أحدث المعايير، مما يعزز من قدراتهم على الاندماج في سوق العمل المحلي والدولي.

وخلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية والتقى بمجموعة من الطالبات، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة، مؤكدًا ضرورة توفير كافة الإمكانيات التي تسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة، تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل.