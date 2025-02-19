محافظ الإسماعيلية يتفقد مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية العسكرية

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية العسكرية بنين، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الطلاب في مختلف التخصصات الفنية.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد، واللواء هشام فوزي، قائد قطاع التأسيس العسكري، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الزيارة، شهد المحافظ عددًا من العروض الطلابية التي أبرزت مهارات الطلاب في مختلف المجالات، حيث قدم طلاب التأسيس العسكري عرضًا عسكريًا متميزًا تحت شعار “قوة، عزيمة، إيمان”، كما تم استعراض نموذج طائرة من تنفيذ طلاب المدرسة، إلى جانب عروض رياضية في الكونغ فو، وفقرة فنية وأوبريت غنائي بعنوان “الوحدة الوطنية” بمشاركة طلاب مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية.

وأعرب المحافظ عن إعجابه بالمستوى المتميز للطلاب، موجهًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم والقائمين على المدرسة لجهودهم في تقديم تعليم فني متطور.

كما أكد أهمية التعليم الفني في دعم الصناعة المصرية وتأهيل كوادر مدربة تمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مدارس التأسيس العسكري في ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب.

كما تفقد المحافظ عددًا من المعارض والورش الفنية داخل المدرسة، حيث شملت الجولة معرض المشاركة المجتمعية والمعرض الخيري الدائم، والذي يضم منتجات غذائية وملابس جاهزة لدعم الطلاب الأيتام وغير القادرين، إلى جانب معرض الموهوبين والتعليم الذكي، والذي استعرض مشروعات مبتكرة للطلاب، من بينها تصميم موقع إلكتروني لتسويق المنتجات اليدوية باستخدام مادة الليبوكس، ومشروع ذكاء اصطناعي لتصميم أشكال هندسية، فضلًا عن مجموعة من الأعمال اليدوية والفنية المتميزة.

كما زار المحافظ المعرض العسكري للطلبة، حيث يتم تصنيع معدات وأسلحة تدريبية خشبية ضمن أنشطة التأسيس العسكري.

وأعرب عن إعجابه بما شاهده في ورشة ومعرض السيارات، حيث لاحظ تميز الطالبات بالقسم وقدرتهن على التعامل مع مختلف المعدات والأجهزة المتخصصة في صيانة السيارات.

وفي إطار جولته، تفقد المحافظ ورشة تشغيل المعادن، والتي تضم عددًا من الماكينات الحديثة، مثل المخرطة الأفقية والفريزة الأفقية.

وحرص على التفاعل مع الطلاب، وسؤالهم عن مدى استفادتهم من البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة لهم، معربًا عن سعادته بالمستوى الفني والتعليمي الذي وصلوا إليه.

وحرصًا على دعم الطلاب الموهوبين، وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بضرورة دعم المشروعات الطلابية المتميزة، من خلال عرض منتجاتهم في المعرض الدائم بمدينة الإسماعيلية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض المركزية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة.

وفي ختام الزيارة، قام مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بتقديم درع المدرسة إلى اللواء طيار أكرم محمد جلال، تقديرًا لدعمه المستمر لقطاع التعليم الفني.

كما تفقد المحافظ قسم تشكيل ولحام المعادن، حيث أشاد بمستوى الطلاب وأكد على أهمية تطوير المناهج والتدريب العملي لتلبية احتياجات سوق العمل.

تعد مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية العسكرية بنين واحدة من المدارس الفنية الرائدة في الإسماعيلية، حيث حصلت على لقب أكفأ مدرسة عسكرية عام 2022.

وتمتد على مساحة 8350 مترًا مربعًا، وتضم ثلاثة مبانٍ رئيسية تحتوي على ورش وفصول دراسية بإجمالي 18 فصلًا، ويبلغ عدد طلابها 475 طالبًا، بالإضافة إلى 270 طالبًا في نظام الخدمات. وتشمل المدرسة عدة تخصصات فنية، منها فني تركيبات كهربائية، السيارات، تشغيل المعادن، تشكيل ولحام المعادن، نجارة العمارة، الخرسانة، البناء والتشطيبات، الملابس الجاهزة، وشبكات المياه والصرف الصحي.