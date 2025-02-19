42 دولة تؤكد مشاركتها في كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

أعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، ان 42 دولة أكدت مشاركتها بكأس العالم للخماسي الحديث والمقررة بالقاهرة، والتي تعد أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم.

وستقام البطولة علي ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 25 فبراير الحالي وحتي 1 مارس المقبل، بمشاركة 450 لاعبا ولاعبة، وهي أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي تم إلغائها بعد أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البطولة كل من "فنزويلا، أوزباكستان، الكويت، السعودية، الهند، فرنسا، المجر، اسبانيا، أمريكا، لبنان، الدومنيكان، إيطاليا، النمسا، أستراليا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، بولندا، سنغافورة، بريطانيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، الإمارات، السودان، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، السنغال، نيجيريا، عدد 2 دولة من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".

يذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في البطولة بالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبا ولاعبة، بواقع 12 لاعبا و 12 لاعبة.