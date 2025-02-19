محافظ بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح بمركز الواسطى

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى، في إطار متابعاته الميدانية المستمرة لسير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث رافقه خلال الجولة حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية، ونائباه شريف ياسين وأشرف مليجي، بجانب مسؤولي الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي.

واطمأن المحافظ على انتظام العمل وآلية استقبال طلبات التصالح وفقًا للتعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023، مؤكدًا أهمية توفير كافة التيسيرات للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا الملف الحيوي، لما له من مردود إيجابي على المواطنين في شكل خدمات تنموية متنوعة.

وأثناء جولته، لفت انتباه المحافظ وجود سيدة تواجه معوقات في إنهاء إجراءات التصالح، حيث حرص على الاستماع إليها وإلى المختصين بالمركز لمعرفة تفاصيل المشكلة، ولم يغادر حتى تأكد من توضيح كافة الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملتها بسهولة ويسر.

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير أكثر من موظف بالتناوب للرد على استفسارات المواطنين، مع أهمية التعامل مع كل حالة على حدة وفق ظروفها، سواء كانوا من كبار السن أو غير المتعلمين، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وإنسانية.

كما وجه بضرورة توفير لوحات إرشادية تتضمن تفسيرات واضحة للحالات المتكررة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستفسارات المباشرة، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع تقييم الأداء بشكل دوري، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو العاملين، مشددًا على ضرورة إبراز مزايا التصالح للمواطنين، وتعريفهم بمراحل سير الطلبات والمستندات المطلوبة من خلال وسائل توضيحية متاحة داخل المركز.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه العاملين بالمركز التكنولوجي بأهمية الرد على استفسارات المواطنين بصدر رحب، مع مراعاة اختلاف احتياجاتهم وقدراتهم على فهم الإجراءات، بما يعكس مستوى الخدمة الحكومية اللائقة.