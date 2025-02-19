لأول مرة.. تشغيل عيادة علاج تشوهات العمود الفقري بتأمين صحي بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، تضمن الإشارة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات والجهود لدعم وتعزيز منظومة الخدمات التي يقدمها الفرع ببني سويف ، ضمن الخطة الشاملة التى تنفذها وزارة الصحة لمتابعة أداء الخدمات الصحية بجميع الوحدات ، وتحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمين الصحي،وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

حيث أشار الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة،إلى زيارته لعيادة بنى سويف الشاملة ، لمتابعة بدء تشغيل عيادة علاج تشوهات وإعوجاج العمود الفقرى " لأول مرة ببنى سويف" حيث تم تفقد سير ومنظومة العمل بالعيادة التي تستهدف الاكتشاف المبكر وتقديم العلاج المبكر سواء الجراحي او التحفظي للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب المخاطر الزائدة، وذلك في حضور د.هالة صلاح الدين مدير إدارة الشئون الطبية، د. هبة حسن مدير العيادات،د. محمد سيد ذكى عضو العيادات ، رباب عبد المعبود اخصائي خدمة مواطنين

وأوضح مديرعام الفرع أن عيادة علاج تشوهات واعوجاج العمود الفقرى تعد الأولى علي مستوى محافظة بنى سويف وتم تشغيلها لراحة المرضى من مشقة السفر للقاهرة وتابع سير العمل بالعيادة ،والتي تم خلالها مناظرة 16 منتفعا ، فيما أشارت مدير ادارة الشئون الطبية أن العيادة تعمل يومى السبت ،والثلاثاء بعيادة سويف الشاملة الكائنة بشارع صلاح سالم بجوار البنك الاهلى الساعة 3 عصرا.

بينما أكدت مدير العيادات أن عيادة جراحات تشوهات واعوجاج العمود الفقري وجراحات العمود الفقري المتقدمة هى خدمة فريدة من نوعها تقدم لأهالي وأبناء محافظة بني سويف ،وذلك تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن صابراستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري جامعة بني سويف ،دكتوراه جراحات تشوهات واعوجاج العمود الفقري جامعة بني سويف،

وأضافت أن العيادة تخصص دقيق هي الأولى من نوعها في جراحات تشوهات و اعوجاج العمود الفقري في محافظة بني سويف ،وهي تعتبر أكثر العمليات تعقيدا في جراحات العمود الفقري ،وتختص العيادة بمناظرة:حالات تشوهات العمود الفقري ،حالات اعوجاج العمود الفقري،حالات الجراحات المتقدمة بالعمود الفقري،حالات تحدي العمود الفقري،حيث تمثل تشوهات العمود الفقري نسبة معتبرة من أمراض العمود الفقري ، إذ قد يزيد التشخيص في مراحل متأخرة من مخاطر تعقيدات التدخلات الجراحية.

كما تم ضمن مبادرة بداية_ توفير تخصصات نادرة وغير موجودة مثل(جراحة أطفال/جراحة مخ وأعصاب /جراحة عيون أطفال ) بالإضافة إلى توفير تخصصات غير متوفرة بعيادات المراكز تخصص (جلدية بعيادات السلام والشامله والصحة المدرسية "1"و سمسطا وببا وناصر - عظام بعيادة ببا - أشعه بعيادة إهناسيا- توفير طبيب نسا بعيادة الشرطة

بالإضافة إلى إعادة تنشيط العيادات المسائية وتوفير التخصصات الأكثر احتياجا وتنظيم العمل بالعيادات المسائية وتغيير مواعيد حضور الأطباء لانتظام العمل الصباحي و المسائي ،وتنشيط مراكز السكر بجميع العيادات ، بجانب إعادة تشكيل وتفعيل لجنة القلب أطفال بعد توقف 4 شهور بعيادة الصحة المدرسية 2 الكائنة خلف عمر افندى يوم الخميس اسبوعيا ،فتح الصيدليات المسائية بالعيادات الواسطي - ببا -عيادة بنى سويف الشاملة بالتنسيق مع ادارة التموين الطبي ،بالإضافة توفير خطوط لتلقي شكاوي المرضى وتفعيل الخدمه بالمستشفي والعيادات والإعلان عنها بجميع العيادات ، حيث يجرى التعاقد مع اطباء اشعه بعيادة ناصر وعيادة بنى سويف الشاملة ،وتوفير طبيب اشعة بعيادة اهناسيا