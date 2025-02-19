أحمد عبد الحميد يتعرض للتنمر في رمضان

يخوض النجم الصاعد أحمد عبد الحميد تحدياً كبيراً خلال الأسابيع المقبلة، حيث يشارك في السباق الرمضاني بشخصية الشيخ بوجي من خلال مسلسل ظلم المصطبة، حيث يجسد شخصية الشيخ بوجي خريج الأزهر والذي يتعرض للتنمر، ضمن أحداث المسلسل، العمل معالجة أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، ويشارك عبد الحميد في بطولته مع فتحي عبد الوهاب، إياد نصار وريهام عبد الغفور.

ومن المنتظر أن يشارك أحمد عبد الحميد في موسم عيد الفطر في فيلمين وهما: سيكو سيكو، و نجوم الساحل.

وفي فيلم نجوم الساحل يجسد أحمد عبد الحميد شخصية الشاب المدلل المنطوي الذي تقوده الظروف إلى التورط في مواقف وأفعال لم يكن ليمتلك الجرأة لفعلها من قبل.

ويشارك عبد الحميد في بطولة الفيلم مع أحمد داش، ومايان السيد، وعلي صبحي، وعلي السبع. والفيلم من إخراج رؤوف السيد وتأليف كريم يوسف، سيناريو وحوار محمد جلال.

أما في فيلم سيكو سيكو فيقدم عبد الحميد شخصية تاجر المخدرات البلطجي والذي يأخذ ما يريده بالقوة والعنف. والفيلم من بطولة عصام عمر، وطه الدسوقي، وتارا عماد وخالد الصاوي. ومن إخراج عمر المهندس وتأليف محمد الدباح.