لماذا هددت طليقة تامر حسني باللجوء للقانون؟

وجهت المطربة المغربية بسمة بوسيل رسالة تهديد إلى منتقدي تصريحاتها الأخيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وقالت بسمة بوسيل: “رسالة مهمة لأصحاب الطبلة والرق، أي كائن هيجيب في سيرتي بشكل مايجيش على مزاجي ويضلل الناس ويقصقص من كلامي، هتابعه قانونيًا، نقطة وآرائكم”.

بسمة بوسيل تثير الجدل بسبب منشور عن هالة سرحان

كتبت المطربة بسمة بوسيل رسالة شديدة اللهجة إلى الإعلامية هالة سرحان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: “يبدو أن هالة سرحان تعيش أزمة فقدان الأضواء، فقررت العودة إلى الساحة بطريقة رخيصة، عن طريق نشر العنصرية والتحريض، للأسف، بعض الإعلاميين يلجأون لطرق وأساليب رخيصة عندما ينطفئ نجمهم”.

وأضافت: “لكن دعيني، أوضح لكي شيئًا يا هالة، المغرب معروف بتاريخه العريق، وحضارته الراسخة وشعبه الأصيل الذي صنع أمجاد لا يمكن لأحد إنكارها، خصوصا من أولئك الذين قضوا حياتهم في التطبيل والتملق”.

وتابعت بوسيل: “من الغريب أن شخصًا قضى سنوات في تقديم برامج تقوم على فبركة القصص ويبيع الوهم، يأتي اليوم ليتحدث عن الأخلاق والأصول، المغرب أكبر من أن تهزه تفاهات شخص يبحث عن آخر 5 دقائق من الشهرة”.

من جانبها، كتبت الإعلامية هالة سرحان عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس": “عيب عليكي، انتي بتلعبي مع نجم النجوم حبيب الملايين تامر حسني، و فاكرة إنك صاحبة الفضيلة والأخلاق الحميدة، وجاية تتكلمي في سمعة ابننا الغالي لا يا شاطرة انت اتجوزتيه وهدفك تتشهري وتاخديه كوبري، كان غيرك أشطر، مجرد فقاعة فرقعت نفسها، ويا جبل ما يهزك ريح”.