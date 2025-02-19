عبد الرحيم علي ينعي مستشار الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن الألمانية

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة، ببالغ الحزن والأسى، الراحل الدكتور القس ثروت فهمي قادس، مستشار الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ ألمانيا والذي وافته المنيه أمس الثلاثاء.

وتقدم رئيس مجلس إدارة مؤسسة البوابة بأصدق التعازي والمواساة للدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ولأسرة الراحل قائلا: لقد فقدنا بوفاته واحدًا من أبرز العلماء في مجال اللاهوت والفكر الإسلامي المسيحي، الذي أثرت مسيرته العلمية والدينية على مستوى مصر والعالم، إن الراحل الذي وُلد عام 1942م في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، كان مثالًا حيًّا للإخلاص والتفاني في خدمة الله والوطن، فكان له بصمات واضحة في مجالات الحوار المسيحي-الإسلامي والتعليم اللاهوتي.

وأضاف عبد الرحيم علي: " لقد سعى الراحل طوال حياته إلى تعزيز الحوار بين الأديان وتوسيع آفاق الفهم المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، والدفاع عن وطنه وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن مصرر وعن الاسلام، إن فقدان القس ثروت قادس هو خسارة كبيرة ليس فقط للمجتمع المسيحي في مصر والعالم، بل لكل من عرفه وعايش فكره العميق وإيمانه الراسخ.

واختتم: “نسأل الله أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان”.