ثنائي العود يحيي الذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق في متحفها بالمنيل

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفلا في السابعة مساء الجمعة 21 فبراير الجاري على مسرح حديقة متحف أم كلثوم بقصر المانسترلي بالمنيل بمصاحبة الفرقة الموسيقية لاحياء الذكري الخمسين على رحيلها.

كما أعد الثنائي برنامجا فنيا مميزا يتضمن مجموعة من أشهر مؤلفاتهما منها وطن، ميرامار، صباح صعيدي، رفيقة الحلم بالإضافة إلى باقة متنوعة من أعظم أعمال كوكب الشرق التي أعيد صياغتها للتناسب مع آلة العود ويختتم الحفل بالفقرة التي أشتهر بها الثنائي وهي العزف على عود واحد.

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى باسطانبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية، كما شارك الثنائي في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وأخيرا شاركا في إحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في مدينة جرش الأثرية بالعاصمة الأردنية عمان وحاليا لديهم فصل لتعليم آلة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وأقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.