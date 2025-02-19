افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة منشأة أبو عمر

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم معرض أهلاً رمضان بمدينة منشأة أبو عمر، والمُقام بجوار مركز شرطة المدينة على مساحة 500 م ويضم 10 باكيات تحتوي على كافة السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان ، بالإضافة إلى اللحوم والفواكه والخضراوات بمختلف أنواعها بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30% .

أشاد المحافظ بتعاون كبار التجار وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين مؤكداً على ضرورة إستمرار تزويد المعارض بكافة المستلزمات والسلع الغذائية اللازمة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض وسط فرحة كبيرة من المواطنين والذين أعربوا عن رضاهم عن الأسعار وجودة المنتجات المعروضة مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على إفتتاح المعرض وطرح السلع أمامهم بتخفيضات كبيرة ، مؤكداً أن هذه المعارض تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل سلسلة من المعارض والمنافذ المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة ، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسب.

وخلال زيارته لمدينة منشأه أبو عمر حرص محافظ الشرقية على متابعة سير العمل داخل المركز التكنولوجي للمدينة والذي يقدم الخدمة للمواطنين من خلال 8 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على خدمات (إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب الغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام) وغيرها من الخدمات دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة .

شدد المحافظ على العاملين بالمركز بالتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات للإنتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في أقل وقت ممكن مع إسراع الخطي في إستخراج شهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح في مخالفات البناء وتوفير كافة سبل الراحة لذوي القدرات والهمم وكبار السن أثناء تقديم الخدمة .

رافق المحافظ اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين وعاطف صالح رئيس مدينة منشأة أبو عمر والنائب السيد رحمو عضو مجلس النواب .