الكرة النسائيةl زد يفوز بالمركزين الأول والثاني في بطولة العامري فاروق

شاركت أكاديمية نادي زد للكرة النسائية، بالبطولة المقامة لفرق الكرة النسائية للأكاديميات بالنادي الأهلي تحت عنوان "العامري فاروق" بفرع الشيخ زايد.

حيث شاركت الأكاديمية بخمس فرق نسائية تحت قيادة فريدة سالم مدير الاكاديمية، وهن مواليد 2007 – 2011 – 2013 -2009 A-B، واستطاع فريق 2013 تحت قيادة الكابتن خالد عز المدير الفني بالفوز بالمركز الأول بالبطولة.

فيما فاز فريق 2009 B تحت قيادة مصطفى السبكي المدير الفني للفريق بالفوز بالمركز الثاني بالبطولة.

كما حصل فريق 2011 تحت قيادة ادهم سري المدير الفني على المركز الأول، بينما حصل فريق 2007 تحت قيادة حازم هشام المدير الفني على المركز الثاني، وأخيرا فاز فريق 2009 A تحت قيادة عمرو نشا المدير الفني على المركز الرابع.

لتستطيع بذلك أكاديمية فريق زد احراز نتائج متميزة، وتحقيق فوز ثمين على الأكاديميات المنافسة.

ويأتي ذلك في إطار قيام الأندية بإنشاء وتدعيم جيل جديد بفرق الكرة النسائية للمشاركة في بطولات محلية وقارية، وتدعيم ناشئات الفريق وإثقال مواهبهن الكروية.