السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يؤكدان ضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، التطورات الأخيرة في سوريا، مؤكدًا دعم مصر الثابت للشعب السوري الشقيق ووقوفها إلى جانبه لتحقيق تطلعاته المشروعة.

وقال "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول أيضًا الأوضاع في لبنان، ورحبنا بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة جديدين، وأكدنا أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على أهمية تكثيف التعاون لوقف الهجمات ضد السفن التجارية في باب المندب.

وأردف، الرئيس السيسي، أنه تم التوافق في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مع أهمية بدء عملية سياسية شاملة في سوريا بمشاركة كافة مكونات الشعب السوري، فضلًا عن رفضنا التام للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.