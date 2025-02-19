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الأربعاء 19 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاستخبارات الروسية: أوكرانيا تدرس تنفيذ سلسلة هجمات ضد بعثاتنا بأوروبا

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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أكدت المخابرات الخارجية الروسية أن أوكرانيا قد تحاول تنفيذ هجمات إرهابية في كل من ألمانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية.

وأوضحت، في تقرير نشرته وسائل إعلام روسية، أن كييف تدرس خيار تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا كوسيلة لتعطيل المحادثات.

كما أشارت إلى أن أوروبا تدرك عدم استعداد أوكرانيا للتوصل إلى اتفاق مع روسيا إذا كان ذلك يستلزم تقديم "تنازلات مفرطة" من جانب كييف.

وأشارت إلى أن أوكرانيا قد تستهدف سلوفاكيا وهنغاريا بهجمات إرهابية بهدف عرقلة المحادثات والإساءة إلى سمعة البلدين.

 

ألمانيا الدول الأسكندنافية دول البلطيق أوكرانيا الخارجية الروسية