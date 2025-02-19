نائب رئيس جامعة الفيوم يجتمع بمسؤولي وحدات القياس والتقويم

اجتمع الدكتور شريف العطار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، بمسؤولي مركز القياس والتقويم والوحدات التابعة له بالجامعة بحضور الدكتور أحمد عبد اللطيف، مدير المركز، ومديرو وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة المختلفة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المجالس بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور شريف العطار، أن الاجتماع يأتي للوقوف على آلية العمل بالمركز والمعوقات التي تواجه عمل المركز ومناقشتها والعمل علي حلها، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة تسعى لتفعيل دور المركز بشكل أكبر داخل الجامعة ومتابعة أعمال الامتحانات بشكل دقيق.

وأكد على أهمية عمل مركز القياس والتقويم داخل الجامعة؛ حيث تعد عملية قياس وتقييم الامتحانات مطلب رئيسي في الحصول على الاعتماد والجودة للكليات والبرامج التعليمية، وذلك للعمل على ربط الامتحانات بالمهارات المطلوبة في سوق العمل من خلال استخدام وسائل تقييم حديثة تعتمد على منظومة متكاملة لبنوك الأسئلة لكل كليات الجامعة.

من جانبه عرض الدكتور أحمد عبد اللطيف نظام سير العمل بالمركز خلال الفترة الماضية وأبرز المقترحات لتطوير عمل المركز خلال الفترة المقبلة وتعديل بعض بنود لائحة المركز، وتنظيم عدد من ورش العمل داخل الكليات لنشر التوعية بنظام القياس والتقويم وكيفية وضع أسئلة الامتحانات لقياس مدى استفادة الطلاب وجاهزيتهم لسوق العمل، كما ناقش الاجتماع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والوقوف على أبرز المشكلات التي ظهرت وتجنبها خلال الفصل الدراسي الثاني.

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