مفاجآت الجزء الثاني من المسلسل المنتظر Dexter: Original Sin

كان من المتوقع أن تمهد الحلقة النهائية للموسم الأول من Dexter: Original Sin الطريق لظهور شخصية مفقودة من السلسلة الأصلية، لكن يبدو أن هذا التقديم قد تأجل بسبب نجاة هاري وبوبي، ونظرًا لأن الجدول الزمني لـ Dexter: Original Sin يبدأ قبل 15 عامًا من السلسلة الأصلية، فإن معظم الوفيات والترقيات والتطورات الكبرى في قسم شرطة ميامي مترو خلال تلك الفترة معروفة مسبقًا، فعلى سبيل المثال، كان معروفًا بالفعل في السلسلة الأصلية أن هاري مورغان وشريكه سيموتان بعد فترة قصيرة من بدء ديكستر في القتل.

حتى في الحلقة الأولى من Dexter: Original Sin، أشار السرد الصوتي لديكستر إلى أن هاري لن يعيش أكثر من عام بعد إصابته بنوبة قلبية، وفي السلسلة الأصلية، تم الكشف عن أن شريك هاري في شرطة ميامي مترو قتل قبل فترة قصيرة من وفاة هاري، حيث قام ديكستر بمطاردة القاتل وتقطيعه، لذلك، كان من المتوقع أن يموت بوبي وهاري قبل نهاية الموسم الأول من Dexter: Original Sin.

وزادت احتمالية ذلك بعد إصابة بوبي بطلق ناري، لكن الموسم انتهى في النهاية بكون كلاهما لا يزالان على قيد الحياة، ونتيجة لذلك، لا يوجد مجال حاليًا لانضمام محقق جديد إلى شرطة ميامي مترو، ونجاة بوبي وهاري تعني أن تقديم جيمس دوكس في الموسم الثاني من Dexter: Original Sin أصبح أقل احتمالًا، ولا يوجد سبب منطقي لتوظيف محقق جديد في شرطة ميامي مترو حاليًا.

بما أن وفاة كل من بوبي وات وهاري مورغان كان من المتوقع حدوثها قبل الموسم الثاني من Dexter: Original Sin، بدا أن المسلسل يمهد الطريق لانضمام الشاب جيمس دوكس إلى فريق شرطة ميامي مترو، كان من المنطقي غياب دوكس عن الموسم الأول من Original Sin، نظرًا لأن لاغويرتا، التي كانت مشرفته في السلسلة الأصلية، انضمت إلى الفريق فقط في الحلقة الثالثة، وبالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك مكان له في شرطة ميامي مترو مع وجود شخصيات رئيسية بالفعل مثل هاري، بوبي، لاغويرتا، وساندرز.

شخصية أخرى مفقودة من السلسلة الأصلية ومتوقع تقديمها في الموسم الثاني من Dexter: Original Sin هي الكابتن توماس ماثيوز، لذلك، كان يبدو أن تقديم دوكس كان سيتم تأجيله إلى ما بعد خسارة شرطة ميامي مترو لكل من بوبي وهاري، لكن مع بقاء كلاهما على قيد الحياة حتى الموسم الثاني، قد لا يظهر دوكس في المسلسل حتى الموسم الثالث، ولا يوجد جدول زمني محدد في السلسلة الأصلية يوضح متى بدأ دوكس العمل في شرطة ميامي مترو، لكن عدم تضمينه في السلسلة التمهيدية سيكون فرصة ضائعة كبيرة.

لا يزال موت هاري وبوبي أمرًا لا مفر منه في الموسم الثاني من Dexter: Original Sin، فوفاة هاري ستحدث بعد عام من بداية السلسلة، ورغم نجاتهما في الموسم الأول، فإن موت بوبي وات وهاري مورغان أمر حتمي في الموسم الثاني من Dexter: Original Sin، ويبدو أن الجدول الزمني للموسم الأول امتد لعدة أشهر، وسيكون من الغريب إنهاء الموسم الثاني دون أن يكون قد مر عام كامل منذ أول جريمة قتل لديكستر، فمن المحتمل أن Dexter: Original Sin لا يزال يستمتع بفترة بقاء هاري على قيد الحياة وإرشاده لديكستر حول “الكود”، لكنه لن يستمر للأبد بعد وفاته.

بعد وفاة هاري، من المتوقع أن يعود كريستيان سلاتر من خلال رؤى ديكستر، على غرار رؤية مايكل سي، هال لشخصية هاري التي جسدها جيمس ريمار في السلسلة الأصلية، ومع ذلك فإن وفاة هاري ستكون واحدة من أكبر الأحداث في السلسلة التمهيدية، وستغير تمامًا ديناميكيات عائلة مورغان وشرطة ميامي مترو، وبعد تأجيل موته، سيكون على الموسم الثاني من Dexter: Original Sin التمهيد لوفاة هاري المأساوية، مع الاستمرار في تقديم شخصيات مألوفة مثل جيمس دوكس.