ads
الأربعاء 19 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة الفيوم تختتم تدريبًا على إدارة الأزمات والمخاطر بحضور وكيل المديرية.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت إدارة متابعة أعمال مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة دعاء عبد الوهاب وبالتعاون مع إدارة التدريب بقيادة الدكتورة أسماء شريف تدريبا على إدارة الأزمات والمخاطر تناول موضوعات منها: تعريف الأزمات ومراحل الأزمة والفرق بينها وبين المخاطر والكوارث والطوارئ وكيفية التعامل مع كل منهم.

حضر التدريب 20 من مديرى الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات ومدارس التمريض واعضاء الفريق الطبي.

قامت بالتدريب الدكتورة يونا البباوي استشاري وعضو الادارة العامة لمتابعة المديريات بوزارة الصحة والسكان، تم التدريب على مدار 3 أيام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

وأوضح الدكتور سامح عشماوي وكيل الوزارة، أن ذلك التدريب يأتي ضمن حزمة من التدريبات تمشيا مع خطة الوزارة في الاهتمام بتدريب القيادات والعاملين بالمديريات لرفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

ويأتي ذلك بإشراف الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات بوزارة الصحة وبحضور الدكتور ياسر السويدي وكيل المديرية. 

inbound1894200596413901401
inbound1894200596413901401
inbound5239586565958062220
inbound5239586565958062220
inbound2531449080382323066
inbound2531449080382323066
inbound2491158362085387399
inbound2491158362085387399
inbound4455038708028992661
inbound4455038708028992661
inbound3338514433792335449
inbound3338514433792335449
inbound4751044303137888404
inbound4751044303137888404
inbound7644583446334512832
inbound7644583446334512832
صحة الفيوم إدارة الأزمات والمخاطر مديرية الصحة بالفيوم محافظة الفيوم