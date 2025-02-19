صحة الفيوم تختتم تدريبًا على إدارة الأزمات والمخاطر بحضور وكيل المديرية.. صور

اختتمت إدارة متابعة أعمال مديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة دعاء عبد الوهاب وبالتعاون مع إدارة التدريب بقيادة الدكتورة أسماء شريف تدريبا على إدارة الأزمات والمخاطر تناول موضوعات منها: تعريف الأزمات ومراحل الأزمة والفرق بينها وبين المخاطر والكوارث والطوارئ وكيفية التعامل مع كل منهم.

حضر التدريب 20 من مديرى الإدارات الفنية والصحية والمستشفيات ومدارس التمريض واعضاء الفريق الطبي.

قامت بالتدريب الدكتورة يونا البباوي استشاري وعضو الادارة العامة لمتابعة المديريات بوزارة الصحة والسكان، تم التدريب على مدار 3 أيام بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.

وأوضح الدكتور سامح عشماوي وكيل الوزارة، أن ذلك التدريب يأتي ضمن حزمة من التدريبات تمشيا مع خطة الوزارة في الاهتمام بتدريب القيادات والعاملين بالمديريات لرفع كفاءة تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

ويأتي ذلك بإشراف الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتورة صافيناز إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة المديريات بوزارة الصحة وبحضور الدكتور ياسر السويدي وكيل المديرية.

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