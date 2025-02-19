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الأربعاء 19 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمئات الآلاف من أطفال غزة

تطعيم شلل الاطفال
تطعيم شلل الاطفال
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تطلق منظمة الصحة العالمية حملة طموحة في قطاع غزة لتطعيم 591 ألف طفل دون سن العاشرة ضد شلل الأطفال.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن البرنامج سيستمر من 22 إلى 26 فبراير.
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن "هذه الحملة تأتي في أعقاب الكشف مؤخرا عن فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة، مما يشير إلى استمرار انتشاره في البيئة، مما يعرض الأطفال للخطر".
وتابعت البيئة الحالية في غزة، بما في ذلك الاكتظاظ في الملاجئ والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المتضررة بشدة، والتي تسهل انتقال العدوى عن طريق البراز والفم، تخلق الظروف المثالية لانتشار المزيد من فيروس شلل الأطفال.
تم إجراء جولتين سابقتين للتطعيم في قطاع غزة بنجاح في شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، حيث وصلت النسبة إلى أكثر من 95 في المائة من الهدف.

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