محافظ الجيزة يلتقى سفير دولة إذربيجان لبحث سبل التعاون والتبادل الثقافى

إلتقى محافظ الجيزة بسفير جمهورية أذريبجان الدكتور ألخان بولوخوف، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز برامج التبادل الثقافى والتجارى.

ورحب محافظ الجيزة بسفير أذريبجان والوفد المرافق له مبدياً إعجابه بثقافة الشعب الأذريبجانى وحجم التفاهم الذى يجمع الدولتين على مختلف الأصعدة بكافة القضايا التى تهم الطرفين بالمحافل والمنظمات الدولية.

من جانبه تقدم سفير الجمهورية الأذريبجانية بالشكر لمحافظ الجيزة على حفاوة الإستقبال مؤكداً على حرص الدولة الأذريبجانية على تعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية ومختلف المحافظات وخاصة محافظة الجيزة لما تتمتع به من إرث حضارى وثقافى يمتد لألآف السنين.