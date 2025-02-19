بعد أداء منتخب اليد البطولي في كأس العالم.. الإسباني باستور ينقل خبراته للمدربين المصريين

قرر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي الاستفادة من خبرات المدير الفني لكرة اليد الإسباني خوان كارلوس باستور وإلقاء محاضرات فنية في حضور مدربي الأندية اليوم الأربعاء 19 فبراير الجارى بالمركز الأوليمبى .

ويعقد المدير الفني الإسباني باستور المحاضرة لتحليل أداء المنتخب في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج .

ويهدف اتحاد كرة اليد من تطوير المدربين المصريين وعمل قاعدة تدريبية كبيرة لخدمة المنتخبات الوطنية.

ويعد الإسباني باستور واحدا من أبرز المدربين على مستوى العالم في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها ومشواره التدريبي الرائع على مدار السنوات الماضية.

واحتل منتخب اليد المركز الخامس في جدول الترتيب بعد انتهاء مباريات ربع النهائي ببطولة العالم ، محققًا بذلك تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالبطولة الماضية 2023، التي شهدت حصوله على المركز السابع.

وعلى الرغم من الإصابات التي تعرض لها المنتخب قبل البطولة، قدم الفريق المصري أداءً استثنائيًا، خصوصًا في المباراة ضد منتخب فرنسا، حيث خسر المنتخب المصري في الثواني الأخيرة بنتيجة 34-33 في مباراة مثيرة، نالت إعجاب الجميع.

وعاد الإسباني خوان كارلوس باستور مدرب منتخب مصر لكرة اليد إلى القاهرة أمس الأول الإثنين بعد الإجازة التي حصل عليها وسفره إلى بلاده.

غادر باستور إلى بلاده في إجازة خاصة بعد قيادة منتخب مصر ببطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج .

وقدم منتخب مصر مستويات مميزة للغاية ببطولة العالم الأخيرة ونجح في حصد المركز الخامس للبطولة وتحقيق إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من ٢٠ عاما .

من ناحية اخري أكد نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن خالد فتحي إحدى جلساته العادية غدًا الخميس 20 فبراير الجاري وذلك بمقره بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها .

أولا : اعتماد خطة إعداد منتخب الشباب مواليد 2004 تحت 21 سنة والذي يقوده فنياً الكابتن مجدي أبو المجد، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم التي ستقام في بولندا في شهر يونيو المقبل.

ثانيا : اعتماد خطة إعداد منتخب الناشئين مواليد 2006 تحت 19 سنة، والذي يقوده فنيا الكابتن طارق محروس، والذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم التي ستقام في مصر في شهر أغسطس المقبل، وأشار" خشبة" إلى أنه من بين الموضوعات المطروحة على مائدة مجلس الإدارة عرض ومناقشة نتائج المنتخب القومي الأول بعد خوضه منافسات بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا بكرواتيا والنرويج والدنمارك، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات الأخرى المطروحة على مائدة مجلس الإدارة.

ثالثا : استعراض تقارير وتوصيات لجان الاتحاد.