السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة واستمرار تبادل الرهائن والأسرى

قال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء أسبانبا: أكدنا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المأساوية التي يعانون منها.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، وتناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.

أكد رئيس الحكومة الأسبانية اتفاق أسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفًا أن أسبانيا ترفض بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين، وأنها سوف تدعم كل ما سوف يصدر عن القمة العربية المرتقبة، التي سوف تعقد بمصر، بشأن مسالة إعادة إعمار قطاع غزة والخطة المصرية في هذا الشأن وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشددا على ضرورة تطبيق حل الدولتين.

وقد أعقب ذلك قيام الرئيس ورئيس الحكومة الأسبانية بالتوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.

هذا، وقد عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا تناول مجريات المباحثات بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة أسبانيا.