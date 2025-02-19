كولر يرفض المفاجآت في القمة وتفاصيل جلسة رمضان مع معلول

عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة خاصة مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن تم قيده رسميا في قائمة الفريق المحلية خلال الأيام الماضية، ويتبقى قيده في القائمة الأفريقية خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن يحصل النادي على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

تفاصيل جلسة رمضان مع معلول

رمضان أكد لعلي معلول خلال الجلسة أنه يكن له كل الاحترام والتقدير على تاريخه الكبير مع النادي الأهلي على مدار ثماني سنوات، وأنه لاعب ممتع، ويعامله مثل ابنه، مشددا عليه أنه لم يأخذ موقفا ضده، مشيرًا إلى أنه عند توقيع عقوبة على لاعب، والنادي يأخد حقه ينتهي الموضوع بشكل نهائي، لا سيما بأن رمضان هو من أبلغ علي معلول بقيده في قائمة الفريق والاستمرار حتى نهاية الموسم.

رمضان أكد لمعلول أن الإصابة التي تعرض لها صعبة بالنسبة لسنه، وعودته ستأخذ وقتا ولكنه سليم حاليًا بنسبة 100%، مشددًا عليه أن تاريخه كبير في النادي، ولا يصح أن يفعل أزمات في الفريق بعد استمراره، وبدوره أكد معلول أنه لن يفعل هذا، وتم استدعاء المدير الفني كولر وأكد له نفس الكلام، وهو لم يأخذ موقفا ضده.

كولر يرفض المفاجآت في القمة

وعلى صعيد مباراة القمة، رفض مارسيل كولر تجهيز أي مفاجآت لنادي الزمالك في تلك المباراة، حيث يميل إلى اللعب بالتشكيل الأساسي المتعارف عليه خلال المباريات السابقة، وفقا لجاهزية اللاعبين من الناحية الطبية.

ويسعى كولر إلى تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب أمام الزمالك من خلال الضغط على لاعبي منتصف الملعب في الفريق الأبيض، لجعلهم يرتكبون أخطاءً ويستغلها لاعبو الهجوم لهز الشباك.

وشدد المدير الفني السويسري على اللاعبين أن تسجيل هدف مبكر في شباك الزمالك سوف يسهل المهمة في هذا اللقاء الصعب الذي سيقام مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخالد مرتجي يدير الأهلي في غياب بيبو



وكشف مصدر داخل النادي أن خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي، والقائم بأعمال نائب الرئيس هو من يدير النادي في تلك الفترة، بعد ابتعاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، لخضوعه لجلسات علاج ورحلة علاج خارجية خلال الفترة الحالية للاطمئان على صحته، لا سيما وأن الأطباء نصحوه بالابتعاد عن الضعوط والعصبية لأن ذلك يؤثر بشكل كبير على حالته الصحية.

وشدد المصدر على أن الخطيب يرهق نفسه كثيرا في العمل، والإرهاق المبالغ لا يناسب سنه ولا حالته الصحية، وكان يتعرض لضغط شديد في آخر 3 شهور، والوقت الحالي مناسب لحصوله على فترة راحة، خاصة وأنه لا يوجد ملفات هامة لحسمها، بعد أن أنهى فترة الانتقالات الشتوية بشكل مميز بالتعاقد مع أشرف بن شرقي وأحمد رضا ومصطفى العش والسلوفيني جراديشار، وبعد أن خرج مشروع استاد النادي الأهلي إلى النور وبدأت بالفعل أعمال الحفر.

وأشار المصدر إلي أن الخطيب يحاول متابعة ما يدور داخل النادي من بعيد عبر الهاتف، إذا تطلب الأمر، فهو يحاول فقط الاطمئنان على النادي وعلى فريق الكرة بين كل وقت وحين، ولكن بدون ضغوط أو تحمل أعباء نفسية وصحية إضافية قد تؤثر على رحلته العلاجية.





